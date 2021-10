Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 17 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: devi stare attento alle spese, ma sappiamo che, come segno, hai le mani bucate. I più parsimoniosi mettono da parte soldi, ma poi li spendono insieme, magari per un capriccio. Il rischio è quello di sperperare: o per troppe spese, o per mancanza di denaro, devi stare attento a conservare il portafogli. Occhio a piccole tasse da pagare. In amore questo fine settimana è molto interessante e porta piccole o grandi riconferme.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Hai delle vittorie in arrivo, anche se c’è stato un periodo di difficoltà o se qualcuno ti ha messo in mezzo a un discorso che sembrava fatto apposta per condannarti. Anche chi ha ricevuto accuse, adesso potrà schivarle. Questo periodo ti consentirà di rivedere le tue situazioni lavorative e pensare a progetti futuri.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Mi auguro che tu ieri non abbia combinato un pasticcio, magari ci sono state tensioni non superate. L’esperienza consiglia di lasciarsi scivolare le cose addosso. Oggi, con Venere e Luna contraria, certe spigolosità della coppia potrebbero tornare presenti. Qualche conflitto è da superare.

