Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 17 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Al momento è assolutamente necessario staccare la spina. Vero è che la competizione conta e tu vuoi essere sempre il primo, ma c’è anche il giorno in cui bisogna godersi la vita per come viene. È il momento della raccolta per chi aspetta una risposta e Venere aiuta il concretizzarsi delle aspettative di lunghi mesi”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questa domenica devi stare un pochino attento nelle provocazioni: rischi di diventare provocatorio con chi non ti ascolta. Se sei solo in attesa di un incontro emozionante, devi sfruttare questa Venere favorevole.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. La voce del Cielo dice di lasciarvi andare, anche in amore. Venere è positiva. Tempo fa alcuni di voi erano in pensiero per il partner, ma in realtà, nella maggioranza delle coppie, la crisi c’è stata per motivi esterni al rapporto. Cercate di ritrovare serenità, prima che arrivi Venere contraria da novembre.

