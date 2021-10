Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 17 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questa domenica sei baciato dalla buona Luna e da sabato 23 avrai il Sole nel segno. Vai avanti in amore. Se c’è una questione di casa, anche tra fratelli, una soluzione sarà trovata attorno al 26 ottobre. I sentimenti sono tranquilli, nulla di eclatante nel Cielo, ma c’è una nuova leggerezza da sfruttare”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Chi è nato sotto il segno del Cancro questa domenica riceve il buon aspetto della Luna. Chi è in cerca della prima occupazione, da lunedì 25 potrà avere maggiori opportunità. Per i sentimenti il periodo è particolare: da novembre, le storie prive di senso potrebbero essere archiviate. Evidentemente c’è chi non vuole dare le chiavi del proprio cuore o ci sono ansie per avvenimenti imprevisti. C’è anche chi, semplicemente, vuole starsene per conto proprio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Le intuizioni non mancano, avere la Luna nel segno può portare emozioni. La rielaborazione del passato è finalmente positiva. Le stelle sono meno pesanti, lo saranno ancora meno da novembre, quando la voce del Cielo si farà sentire e consentirà di porre fine ai rapporti non più adatti alle tue esigenze. Progetti interessanti per le giovani coppie e possibilità di superare un affronto. Mai perdere un ottimismo”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA