Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 17 ottobre 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: è probabile che sia una domenica sottotono, perché la Luna è opposta. Fastidi alla pelle, tensione alle spalle, schiena rigida e cervicale: cosa succede? Il troppo lavoro e il troppo stress incidono, ma questa Luna genera nervosismo. Doppia prudenza in amore.

Invece, per il Capricorno i problemi vanno affrontati. Evitare le discussioni peggiora le cose; piuttosto procedi da solo per i progetti importanti per la tua visibilità. L’agitazione del Cielo crea imprevisti e spese per la casa. Alcune coppie potrebbero sentirsi un po’ sotto pressione. Lunedì e martedì saranno giornate faticose, ma i risultati saranno positivi. Se sei nervoso, concediti un po’ di relax.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. La Luna è in buon aspetto, questa Luna ti invita ad accettare una sfida. La precedente crisi d’amore di settembre è stata superata, ma sei sempre tu al timone: sei tu a decidere. Di solito, chi decide in amore, soffre meno. Da novembre, Venere favorirà gli incontri.

