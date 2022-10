Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: i pianeti

Iniziamo la settimana con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete non vive un momento tranquillo, con tante cose da fare e molta stanchezza. Sul lavoro meglio essere prudenti, soprattutto viste le opposizioni planetarie. Per il Toro, la giornata parte bene. Chi ha chiuso contratti o collaborazioni può contare su nuovi ruoli. Bisogna fare attenzione alle dispute in famiglia in questi giorni. Per i Gemelli, c’è voglia di innamorarsi ma potranno esserci anche “amicizie amorose”. Vittorie, comunque, sembrano in vista. Il Cancro va verso un periodo migliore: dopo aver vissuto un 2022 difficile, forse arriveranno delle belle sorprese. Amore? Occhio alle tentazioni.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, collaborazioni e…

Ariete, non sapete stare fermi ma quando ci sono troppe cose da fare, siete stanchi e pensate di non farcela. Nei rapporti di lavoro è il caso di essere prudenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono opposizioni planetarie, che creano disagio o ad esempio ritardi sul lavoro, meglio non agitarsi. Verso la fine del mese e fino alla seconda metà di novembre, arriveranno soluzioni. In questo momento hai voglia di spingere nuovi progetti, ma un po’ di stanchezza crea dei disagi.

Toro, questa giornata parte bene. Fino al 23 ci saranno pianeti positivi. Verso la fine del mese e gli inizi di novembre, potresti trovare qualche tensione di troppo in alcuni rapporti di lavoro e non. Chi ha chiuso contratti o collaborazioni ora potrà contare su nuovi ruoli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque fate attenzione alle dispute in famiglia per questioni di soldi. In amore, invece, chi cerca nuove relazioni in questi giorni è positivo ma non si concede molto.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, il lavoro…

Gemelli, hai bisogno d’amore e in questo periodo, possono esserci anche delle amicizie amorose. Qualcuno, negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare un cambiamento radicale e questa settimana sarà importante, così come tutta la settimana. La prima metà di ottobre pare abbia già portato una bella conferma. In questo momento non bisogna avere paura di imporsi: ci può essere anche l’occasione per risolvere una questione legale, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Vittorie in vista per il vostro segno!

Cancro, più ci avviciniamo alla fine del mese meglio è. Nel 2023 ti sentirai decisamente meglio. Tra maggio e gli inizi di ottobre, non è stato tutto semplice, anzi. Nella migliore delle ipotesi, è probabile che tu abbia un amore importante, ma in questi giorni attento alle tentazioni che potrebbero esserci nell’aria! Potrebbe capitare di provare emozioni positive nei confronti di un’altra persona, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Lavoro? C’è chi tenta di mettersi in proprio, ma ci vorranno almeno tre o quattro mesi prima di vedere risultati concreti.

