Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

In questo lunedì, cosa aspettarci dalle stelle? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox come ogni giorno! Per il Leone parte un periodo molto importante e se ci sono cose da chiarire bisognerebbe farlo subito. In amore sarà necessario un chiarimento. Per la Vergine, la seconda metà di ottobre è migliore e parla di recupero. Da domenica il cielo è buono anche per le combinazioni d’amore. Per la Bilancia, qualcuno ha cercato di mettervi davanti agli ostacoli ma adesso l’ordine può tornare. Chi ha una causa in atto può stare sereno perché da novembre le cose andranno meglio. Per lo Scorpione, da lunedì prossimo ci sarà un grande cielo. Sul lavoro, è il momento di fare richieste.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, recupero

Leone, da oggi fino a domenica parte un periodo molto importante. Per questo motivo, se ci sono cose da chiarire bisognerebbe parlare immediatamente e non rimandare nulla. Per i giovani è un periodo di novità ma bisogna stare attenti all’amore. Importante lasciarsi dietro la malinconia e dare il massimo nei rapporti. In amore sarà necessario un chiarimento se vi siano state discussioni o se per motivi di lavoro ci si è visti poco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questa seconda metà di ottobre permette di recuperare. Quelli che sono stati male all’inizio del mese, per vari motivi, ora potranno stare meglio. Non ci sono pericoli di “crolli”, però dal punto di vista emotivo, qualcosa è cambiato in questi giorni. L’ansia di dover fare tante cose in una volta è in fondo un rischio per voi ma ce la farete, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Da domenica questo cielo diventa buono anche per le nuove combinazioni d’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, che cielo!

Bilancia, non ti fermi mai, neanche quando le cose non vanno benissimo. Qualcuno ha cercato di metterti davanti a degli ostacoli e forse anche il destino: c’è stato un avvenimento inaspettato qualche mese fa. Dopo lo scompiglio, però, torna l’ordine e ne è certo l’Oroscopo di Paolo Fox! Ti piacciono le cose inaspettate ma allo stesso tempo, il destino, quando è un po’ azzardato ti spaventa. Rispetto al periodo appena passato, ci sono più opportunità adesso. Chi ha una causa in atto o aspetta un rimborso, può stare sereno: da metà novembre arriveranno soddisfazioni. Gli amori che in questo periodo sono importanti non perderanno di valore.

Scorpione, ti aspetta un grande cielo dal prossimo lunedì. Se hai fatto una richiesta o se credi che per il lavoro tu abbia diritto a un qualcosa di più, o anche se cerchi una nuova occupazione o un nuovo ruolo all’interno di un gruppo, fai le tue richieste e aspetta. Dopo qualche mese di fatica, finalmente qualcosa si muove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox! Amore? Venere dalla prossima settimana, porta emozioni sincere: anche un amore part-time può andare bene.











