Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Sarà un lunedì importante quello appena cominciato, come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario le idee sono più chiare rispetto a settembre: adesso è un momento di rinnovamento e sul lavoro c’è voglia di un nuovo progetto. Per il Capricorno, la Luna è un po’ fastidiosa: forse domenica ci sono stati dei contrasti e qualcosa non è andato per il verso giusto. Per l’Acquario, la fine del mese è un po’ polemica. In amore non bisogna avere paura e limitarsi. I Pesci vivono invece una giornata di recupero e anche sul lavoro i rapporti potrebbero rimessi in discussione, in senso positivo.

Sagittario, per voi è un momento di stabilità. Adesso hai le idee più chiare rispetto a settembre e forse attorno non ci sono più le stesse persone di prima. Per te è un momento di rinnovamento e questo è sempre importante. A seconda delle possibilità e capacità, questo è un periodo sì, nel quale c’è voglia di rinnovamento. Molti vorranno in questo momento stare a contatto con la natura, avere un po’ di tempo libero… Sul lavoro, forse c’è la volontà di creare un’impresa o portare avanti un progetto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questa Luna opposta infastidisce già da ieri. È successo qualcosa domenica? Se ci sono stati dei contrasti, andranno superati. Sei talmente impegnato da essere esausto. Nonostante questo, nella seconda metà di ottobre e agli inizi di novembre, arriveranno belle sorprese. La stessa cosa vale per l’anno prossimo, dalla primavera in poi. Famiglia? I figli danno qualche preoccupazione, per chi ne ha. O forse un parente potrebbe dare qualche noia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo di trasformazione e anche estremamente impetuoso.

Acquario, ora è utile sapere cosa si desidera dalla vita. La fine di questo mese è un po’ polemica, quindi qualsiasi cosa non stia andando per il verso giusto forse sarebbe meglio affrontarla adesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore? Se limiti i tuoi incontri per paura, rischi, nel caso in cui tu sia single, di non trovare una persona adeguata. Nelle storie in cui prevale la sfiducia e il sospetto, ci sarà qualche problematica in più dalla prossima settimana. Per rinnovare un rapporto basta semplicemente fare qualcosa di attivo e di diverso col partner.

Pesci, questa è una giornata di recupero per tutti i segni d’acqua, ma in particolare per il segno dei Pesci. Dalla prossima settimana ancora di più. Lavoro? I rapporti di collaborazione, che sono stati molto nervosi ultimamente, adesso potrebbero essere rimessi in discussione. Chi era un po’ perso, con l’avvicinarsi della fine del mese saprà come comportarsi. Questo segno avrà un cielo importante anche per i creativi. Amore? C’è una giornata più tranquilla, ma se in certe coppie c’è lontananza bisognerà evitare conflitti. Situazione di rinnovamento totale, a partire dalla fine del mese, anche per i sentimenti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

