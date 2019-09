OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 settembre 2019: Scorpione, Leone, Cancro, Acquario

Oroscopo oggi martedì 17 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, martedì 17 settembre 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele dove tiene la consueta rubrica Latte e stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete si ritrova Mercurio e Venere in opposizione, una cosa che obbligherà a qualche sforzo non facilissimo da gestire. Il Toro ha voglia di innovazione e in questo momento questo fattore giova della protezione di Venere e Urano. Il Leone invece si ritrova Mercurio e Venere molto positivi, che possono portare a vivere delle ottime situazioni sotto il punto di vista della passione. Lo Scorpione si sente agitato e ha bisogno di fare attenzione e di sentirsi sempre al centro dei pensieri di persone alle quali vuole bene. Il Sagittario si trova a vivere delle situazioni particolari, con un momento in cui diverse strade si sono chiuse definitivamente. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 17 settembre 2019, parte da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Giove è favorevole e dona la possibilità di portare avanti dei progetti. Chi vale ha la possibilità di dimostrarlo agli altri, se non si è costanti è possibile sbagliare nonostante la buona occasione. Vergine: martedì e giovedì si avrà molta fortuna nonostante il caos che si è dovuto riorganizzare. Si è vissuto tanto, c’è stato qualche problema ma si riesce sempre a trovare la soluzione a tutto. E’ l’anticipo di un’ondata di benessere che ci sarà nel 2020. Bilancia: si deve mettere alla prova la pazienza, si vorrebbe tenere tutto in equilibrio ma non è una cosa attuabile, la fatica è molta. Non bisogna creare difficoltà, ma le discussioni non mancano nel lavoro o in famiglia. Venerdì e sabato saranno giornate positive per l’amore. Scorpione: c’è un po’ di agitazione nell’aria, bisogna curarsi di più. Forse ci si rende conto di non poter andare avanti in un certo modo, occorre fermarsi a riflettere e capire cosa è meglio fare. Se l’amore non risponde alle richieste, bisogna abbandonare l’idea di mandare tutto all’aria ed aspettare ottobre.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci ora su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: nelle ultime due settimane è possibile che qualcuno nato sotto il segno abbia chiuso un rapporto, una relazione, un percorso. O che qualcuno l’abbia fatto, ma la notizia positiva è che i progetti iniziati male si riprenderanno. Capricorno: si sa davvero molto bene cosa fare e si odia chi si intromette nelle proprie decisioni, ma si rischia di creare un mondo proprio se ogni tanto non si ascoltano gli altri. Acquario: è un periodo di recupero, si dimenticherà il mese appena passato. Pesci: si è vissuto un po’ d’ira, ma bisogna lasciarsi scivolare tutto perché l’autunno sarà un grande periodo di recupero.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Mercurio e Venere sono in opposizione, ciò causerà qualche sforzo in più. Questa seconda parte di settembre non parte con un grande tono, l’Ariete affronterà delle sfide con un tono aggressivo e guerrigliero, ma anche ostinato. Toro: c’è voglia di innovazione, con la protezione di Venere ed Urano (che porterà cambiamenti nella vita). Qualcosa a livello personale cambierà e anche intorno, forse non si vuole più percorrere un certo percorso. Gemelli: ci si sta rendendo conto che è necessario recuperare l’amore. A novembre si recupera la situazione personale, sarebbe bello avere vicino qualcuno che dimostri la stima che hanno. Cancro: E’ una settimana particolare, qualcuno potrebbe arrabbiarsi per questo motivo. Le stelle al massimo rallentano la vita, ed è quello che sta accadendo. Se si pensa di aver messo a posto qualcosa, occorre sempre ricominciare.



