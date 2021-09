Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 17 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete in questo fine settimana secondo l’Oroscopo Paolo Fox la giornata che ti aspetta a partire da venerdì sarà all’insegna del coraggio. Dopo una paio giorni turbolenti le polemiche e i fastidi saranno ridotti al minimo. Siete forse un po’ impazienti dal punto di vista lavorativo per qualcosa che tarda ad arrivare. Il fine settimana offre ottimi spunti in ambito sentimentale, da sfruttare con la giusta concentrazione

Per il Toro: chi è nato sotto questo segno avrà bisogno di prestare la giusta attenzione sopratutto in amore. Le discussioni sono dietro l’angolo, la prudenza in questo caso sarà fondamentale. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in particolare il fine settimana sarete particolarmente irascibili, la causa potrebbe essere la troppa stanchezza accumulata nei giorni precedenti.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: i cielo favorevole con Marte, Giove e Saturno molto attivi porterà ottime notizie. Chi sta pensando a nuovi obbiettivi e progetti dovrebbe sfruttare questo momento particolarmente propizio. La giornata di domenica potrebbe essere maggiormente sottotono rispetto alla tendenza ottimale dei prossimi giorni, che comunque dovrebbe prolungarsi anche per quanto riguarda la prossima settimana.

