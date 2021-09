Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 17 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno la settimana sarà all’insegna della crescita, sopratutto nella giornata di domenica. In ambito lavorativo sarete impegnati da alcune incomprensioni di troppo, qualcosa non segue il percorso che avevamo immaginato. Le stelle sono comunque favorevoli, in particolare per riprendere emozioni che avete troppo trascurato e che è ora di nuovo il tempo di rimettere al centro della vostra attenzione.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: ritroverete la giusta mentalità per portare avanti progetti importanti, grazie alla luna nel segno. In ambito lavorativo potreste affrontare numerosi momenti di tensione, cercate di non lasciarvi trascinare da situazioni che non vi gratificano. Fare cose controvoglia è controproducente per la vostra salute fisica e mentale. La presenza di Venere contraria potrebbe preannunciare alcune incomprensioni anche in ambito sentimentale.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: la Luna nel vostro segno in particolare per la giornata di domenica potrebbe sancire la fine di un periodo ricco di sofferenze. In particolare chi ha affrontato una crisi tra luglio e agosto in questi giorni ritroverà le giuste e forze e lo spazio adeguato al ritorno dei sentimenti, lasciate alle spalle il passato e non fatevi condizionare da accadimenti che fanno parte di giorni lontani e che soprattutto ormai non possono più essere modificati.

