Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 17 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro la settimana potrebbe essere caratterizzata da risvolti positivi sia in ambito sentimentale che lavorativo. Se siete alle prese con una relazione sentimentale di forte passione, date il meglio di voi stessi. Anche chi ha vissuto momenti di crisi potrebbe trovare un nuovo equilibrio, cercate di non tornare sui vostri passi ripartendo discussioni scomode.

I nati sotto il segno del Leone dovranno di nuovo fare attenzione nel gestire al meglio le proprie emozioni. La tensione che sentite da diversi giorni vi farà ancora compagnia. In particolare le giornate di sabato e venerdì vi metteranno a dura prova. La luna in opposizione vi renderà annebbiati, prendetevi una pausa di riflessione. Le novità in ambito lavorativo hanno bisogno di svilupparsi con calma, dimostrate il vostro valore ma per queste giornate dedicatevi alla prudenza e al recupero.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come il cielo dei prossimi giorni sarà piuttosto variabile. Il fine settimana forse risulterà più pesante rispetto ai prossimi giorni. Chi è alle prese con un amore difficile da decifrare o con una relazione appesa ad un filo sarebbe meglio che si affidasse maggiormente all’istinto piuttosto che alla razionalità.

