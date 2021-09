Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 17 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: sono molti i pianeti nel vostro segno in questi giorni. Le troppe indecisioni che vi caratterizzano potrebbero creare qualche problema di troppo. In ogni caso, nei prossimi giorni alcune risposte attese da tempo potrebbero chiarire situazioni che non vedevate l’ora di decifrare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le principali novità arriveranno in ambito sentimentale, a favore della solidità delle coppie affermate.

Scorpione: attenzione ad alcuni particolari che non sembrano andare nel verso giusto. La luna non proprio favorevole vi creerà confusione durante il fine settimana. La vostra attitudine protettiva nei confronti del partner sarà protagonista, ma qualcosa potrebbe disturbare la vostra tranquillità quindi fate attenzione a non perdere la calma per qualche motivo che potrebbe rivelarsi futile.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: questo fine settimana sarete pieni di grinta, tranne che per la giornata di domenica che potrebbe risultare leggermente più difficile. Prova ad aprirti maggiormente alle emozioni senza troppe perplessità. Arriveranno novità e nuovi propositi sopratutto in ambito relazionale, superando finalmente un passato ingombrante. Attenzione alla troppa gelosia, cercate di ritrovare il giusto feeling piuttosto che cadere nel tradimento. Dimenticare potrebbe essere l’arma giusta per ripartire.



