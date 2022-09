Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 settembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: il weekend!

Inizia il sabato con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà questa giornata? Per l’Ariete, c’è Giove nel segno: è il momento di mettere in atto cose che sono state rimandate da tempo, magari fastidiose. Per il Toro invece Venere è in buon aspetto e il 2023 promette bene. Forse c’è qualche polemica: a volte è meglio usare la diplomazia. Per i Gemelli, invece, la Luna nel segno significa voglia di amare: questo segno cerca stimoli mentali e non solo fisici.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, c’è voglia di fare

Ariete, oggi vivrai una buona giornata mentre domenica invece potresti essere un po’ più agitato. Il consiglio è quello di anticipare i tempi. La voglia di fare per l’Ariete c’è, perché questo è un segno che nasce impetuoso. Inoltre ora c’è Giove nel segno. Quando arrivano questi momenti importanti nella vita, è il caso di fare cose che sono state rimandate da tempo, magari fastidiose, ma che se vengono superate, tutto funziona meglio. Attenzione a non creare disagi, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, Venere e…

Toro, Venere è in aspetto buono e il cielo del 2023 promette bene. È importante pensare all’anno prossimo come a un anno di grande forza e quindi fin da ora si possono mettere in cantiere grandi progetti. Certo, ultimamente qualche polemica potrebbe essere nata, ma a volte sarebbe meglio usare la diplomazia nonostante tu ami parlare sinceramente, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Buon cielo per le relazioni d’amore, dopo un agosto travagliato.

Gemelli, la Luna nel segno significa che c’è sviluppo della creatività e voglia di amare. In amore, alcune relazioni potrebbero essere sotto pressione perché mancano stimoli mentali. È indispensabile stare con una persona che ci piaccia anche fisicamente, però i Gemelli vanno oltre. In questo momento i Gemelli sono a caccia di stimoli mentali, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

