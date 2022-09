Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 settembre 2022/ Cancro, Leone, Vergine: che emozioni!

Questa giornata per l’Oroscopo Paolo Fox parla di amore e buoni sentimenti. Per il Cancro c’è un fine settimana fatto di emozioni: il 2023 sarà un anno importante ma parlando di giorni più vicini, questa Luna nel segno porterà al recupero di un sentimento. Per il Leone, dopo due giorni pesanti in settimana, arriverà un fine settimana positivo con Mercurio e Giove in transito e tante belle idee. Vergine? C’è un lieve dissapore ma bisogna stare attenti a non generare contrasti. In amore è bene ribadire la propria passione per qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, le emozioni…

Cancro, per te c’è un fine settimana in crescita e domani le emozioni varranno il doppio. La Luna sarà nel segno: questo significa che per tutti quelli che vogliono recuperare un sentimento, ci sarà un via libera! Il 2023 sarà un anno importante: scelte decisive, cambi di squadra, di gruppo, soprattutto fino a maggio. Se ci sono incomprensioni di base in un rapporto, entro domani se ne potrà parlare, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il cielo

Leone, vuoi sempre vincere ogni sfida: approfitta di questo weekend anche perché ci saranno veramente tante cose da dire, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Dopo due giornate pesanti come mercoledì e giovedì, ora hai questi transiti di Mercurio e Giove positivi. I contatti sono favoriti e tu hai delle grandi idee da mettere in gioco. Se sei giovane, mettiti in gioco: sono favoriti i cambi di città e anche di interesse. Le persone più grandi adesso stanno pensando di mettersi un po’ a riposo.

Vergine, per te c’è un lieve dissapore che non deve generare contrasti, soprattutto dal punto di vista emotivo. In amore, ogni tanto, ti sembra superfluo ribadire la tua passione per qualcuno, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Eppure dopo tanti anni passati insieme, è importante ribadire i propri sentimenti e fare gesti d’amore per qualcuno. Questa Venere nel segno addolcisce i nati Vergine, soprattutto quelli che sono stati un po’ lontani dai sentimenti negli ultimi tempi.

