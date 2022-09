Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 settembre 2022/ Il sabato di Capricorno, Acquario e Pesci

Il sabato è arrivato e l’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche indicazioni sulla giornata. Per il Capricorno c’è un Giove che nel lavoro dà più visibilità rispetto allo scorso anno: il 2023 sarà positivo. L’Acquario ha la Luna favorevole e Marte anche, che spinge a vivere emozioni speciali. Per i Pesci c’è da fare attenzione perché questa è una giornata affaticata e nervosa ma domenica ci sarà un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, cambiamenti nel 2023

Capricorno, hai l’impressione che le persone attorno a te ti remino contro. A te piace aiutare quelli che ti circondano, ma non sempre è il contrario. Giove è favorevole: ad esempio nel lavoro, c’è più visibilità rispetto all’anno scorso. In questo momento puoi vincere anche una sfida, ma ci sarà un altro cambiamento nella primavera dell’anno prossimo, in positivo. Il 2023 sarà positivo, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il sabato

Acquario, hai una Luna favorevole, Mercurio ottimo, Marte che aiuta: questo è un cielo che spinge a vivere emozioni speciali. Per l’amore, agosto è stato un mese un po’ perplesso: forse adesso sarebbe il caso di riparlare di sentimenti. Questo cielo è ottimo per farti valere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario inoltre ha un fascino particolare, perché quando vuole sa essere anche molto dolce e ha successo in amore.

Pesci, fate un po’ di attenzione in questa giornata un po’ affaticata e nervosa, ma domenica c’è un bel recupero. In questi giorni non sei molto contento di come stanno andando le cose, anche sul lavoro. Per te è un periodo di esperimenti, in vista di un 2023 migliore. Saturno l’anno prossimo sarà nel segno: adesso però è meglio non tirare troppo la corda, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

