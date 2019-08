OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 18 agosto 2019: Gemelli, Bilancia, Toro, Pesci

Oroscopo di oggi lunedì 18 agosto 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze della stazione radio LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vive un momento di minor influenza dei pianeti in Leone, questo però non porta a perdere vitalità. Il Cancro ha lanciato dei nuovi progetti che potrebbero essere molto importanti. La Bilancia si lancia in cambiamenti che potrebbero riguardare soprattutto il campo del lavoro. Per lo Scorpione la prima parte di agosto è stata molto pesante, ma probabilmente si riuscirà a vivere tutto con maggiore tranquillità nella seconda parte del mese. La Vergine vive un periodo molto costruttivo e intenso. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Comincia una minore influenza da parte dei segni presenti nel segno del Leone, non significa perdere la vitalità ma forse è arrivato il momento di provare a razionalizzare un po’ il tutto. Toro: arriva un po’ di serenità, la seconda parte del mese di agosto permette di sviluppare progetti importanti. Ci si è affaticati durante le prime due settimane del mese, è arrivato il momento di recuperare. Si spera il segno non sia vittima dei ricordi, bisogna passare al concreto. In amore c’è qualcosa di più. Gemelli: i sentimenti sono premiati più del lavoro, c’è bisogno di certezze e ci si potrebbe trovare in una condizione di disagio. Se qualcuno cerca conferme si tende a fuggire, viceversa gli altri non sono sinceri. Bisogna agire con attenzione. Cancro: nuovi progetti in atto, si tende a tagliare di netto con collaborazioni infruttuose.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è vincitori, quando si perde si vuole sempre la rivincita. Se qualche situazione non va più bene è giusto parlare, la chiarezza delle parole è contraddistinta dalla dolcezza dello sguardo. Vergine: il periodo è costruttivo, bisogna rimettere in ordine molte cose. Si potrebbe vincere mettendo in ordine una storia ‘amore, oppure chiudendo un capitolo che non interessa. Bilancia: Ci sono dei cambiamenti in arrivo che riguardano la professione. Scorpione: la prima parte di agosto è stata un po’ pesante, forse addirittura malinconica. Bisogna curare la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: I più giovani sentono l’esigenza di mettersi in gioco, bisogna mettere a posto molte cose. la seconda parte di Agosto è un mese di trattative difficile, in amore ci sarà qualche conflitto. Capricorno: la seconda parte del mese vi rimette in gioco, un grande autunno vi aspetta. Tutto è cambiato, c’è qualche opportunità in più. Date retta al destino che riserva qualche piacevole trovata. Qualche vostro progetto forse non è stato apprezzato, ma presto avrete la vostra rivincita. Acquario: vi state riprendendo da un forte periodo di tensione, va ricordato che siete un segno che si riduce all’ultimo, anche per le vicende d’amore. Cercate di evitare questo atteggiamento, non prendetevela troppo con gli altri. Il fine settimana riserva un po’ di passione. Pesci: siete un po’ turbati, dalla fine del mese fino al 10 settembre potrete parlare di lavoro. Se siete autonomi c’è da riflettere sulle collaborazione, mentre se siete dipendenti potrebbe esserci qualche cambiamento. Non preoccupatevi, l’autunno vi vede vincitori.



