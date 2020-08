Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top di oggi, 18 agosto 2020. Per l’Ariete è una giornata interessanti con stelle che sono intriganti. La Luna è decisamente favorevole e regala grandissima energia. Questa però si deve utilizzare nella maniera giusta, cercando di superare le difficoltà che non si può dire siano poche. Anche i Gemelli nonostante le difficoltà avranno la forza di reagire. Mercurio vive un momento di grande crescita personale e si può salvare grazie alle sue armi nascoste. Il Cancro vede una Venere positiva nel segno che porta a vivere l’amore con grande presenza. Anche se non si è innamorati in questo periodo si potrebbe decidere di ricontattare una persona importante del passato ma non per forza per tornare indietro nel tempo ma per cercare in lei la felicità.

Oroscopo lavoro: Ariete bloccato sul lavoro deve cercare di farsi sentire magari con alcuni gesti da considerarsi fuori dalla norma e dalle regole. Il Toro deve investire sul futuro, ma in alcuni casi questo potrebbe essere piuttosto ravvicinato. Perché? Se c’è qualcosa che interessa va affrontato subito e messo in banca entro novembre per evitare di crearsi problemi inutili. Il 2020 per il Leone deve essere l’anno della revisione dei conti. Si deve essere bravi a fare il punto sulla situazione economica, ma si deve anche stare attenti a come si gestiscono le emozioni per evitare di perdere l’occasione quando questa capita. La Vergine è brava a vincere le battaglie con la strategia, cercando di estromettere il nemico con forza e determinazione. Si deve essere abili nel gestire situazioni anche spinose magari in poco tempo.

Oroscopo amore: In amore l’Ariete rischia di riversare l’agitazione vissuta per tanti ostacoli affrontati in questo periodo. Si rischia però di complicare un rapporto in un momento in cui forse c’è la serenità di coppia giusta per essere felici. I Gemelli hanno stelle importanti per i sentimenti. Le coppie in crisi sono quelle che hanno vissuto un allontanamento paradossalmente nel periodo del lockdown e che proprio per questo hanno avuto la possibilità di riflettere e magari prendere altre strade. Il Cancro ha Venere nel segno ed è pronto per amare, ma se non ha una storia si ributta in storie del passato, cercando magari di ricontattare una persona con la quale ha avuto un buon rapporto e alla quale vuole bene. La Vergine ha la speranza che sia rimasta in piedi una storia d’amore con la possibilità di essere forti e gestire tutto con grande forza. La Bilancia potrebbe vedere i rapporti incrinarsi in un momento in cui si è conflittuali con sé stessi. Il momento però si può superare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA