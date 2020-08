Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2020: Ariete, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare ora di Ariete e Toro. Ariete: queste stelle sono interessanti, la Luna favorevole regala una grande energia ma si deve convogliare nel modo giusto. Le difficoltà non sono poche, perchè sembra tutto bloccato sul lavoro e si devono fare gesti fuori dalle regole per farsi sentire. C’è chi accusa di fare troppo. Sono tanti gli ostacoli, ma restano aperte tante speranze. In amore questa agitazione può riversarsi nel rapporto.

Toro: si è agitati. Cosa è accaduto nelle ultime ore? Ci sono stati scontri o problemi? Si deve investire sul futuro che però dal punto di vista tecnico è immediato. Se c’è qualcosa che interessa va affrontato entro novembre.

Oroscopo: Gemelli e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora andiamo a vedere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox con Gemelli e Cancro. Gemelli: si è forti nonostante le grandi difficoltà. Anche nei momenti più difficili si trova il motivo per andare avanti. Mercurio rappresenta l’intelligenza e la furbizia. Ci si salva per via di armi nascoste. Quando una situazione non va bene si ragiona e si capisce come agire. In amore stelle migliori. Le coppie in crisi sono quelle in cui uno dei due ha tradito con un allontanamento paradossalmente nel periodo di lockdown.

Cancro: Venere è nel segno e questo porta ad essere pronti all’amore. Se non si ha una storia si pensa a vecchi amori, magari si è ricontattata una persona che non si sentiva da tempo forse non per tornare per forza sui passi ma perché c’è voglia di essere felici. Giove e Saturno in opposizione parlano di situazioni paradossali. È come se si siano subite ingiustizie.

