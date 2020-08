Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, ecco altri due segni. Leone: non c’è tanta tranquillità. Questo 2020 porterà una revisione per i conti, si deve fare il punto della situazione economica. Grandi conquiste si possono fare senza fare il passo più lungo della gamba sul lavoro. Conquiste sentimentali? Il punto di forza.

Vergine: si è combattenti, ma ci sono diversi tipi di battaglia quelle che sono corpo a corpo e quelle che sono invece mentali, di strategie. Si è più bravi in questa seconda cosa. Non si deve dare spazio al nemico, facendolo morire d’invidia e poi agendo in maniera logica per estrometterlo dalla vita. Per i sentimenti la speranza è che sia rimasta in piedi una storia, che oggi è forte.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: si è interdetti, non tutti i rapporti sentimentali sono in crisi ma si è in forte conflittualità e si deve superare. I contatti giusti con le persone giuste forse manca tutto questo. Ci sono dicerie sul conto del segno che non piacciono. Non ci si devono lasciare dietro rimpianti.

Scorpione: si è complici del proprio amore. Si deve essere positivi. Si è sensibili e a volte per non illudersi si vede tutto nero e poi si accetta se va bene che si è stati pessimisti. Attenzione a non innervosirsi e non provocare gli altri. Se si è troppo diffidenti con nuovi amori si potrebbe dare un’immagine sbagliata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA