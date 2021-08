Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 18 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro ci sono troppi pensieri, c’è nervosismo e c’è qualche dubbio. Ora o stai mettendo alla prova un amore o in questi giorni ti annoi. Attenzione perché magari è proprio l’amore con cui hai deciso di impostare i prossimi mesi della tua vita e allora se stai facendo delle scelte di una certa rilevanza e importanza rifletti bene prima di sbagliare.

Per i Pesci un po’ di relax è necessario, le prime due settimane di Agosto sono state pesanti, l’amore in questi giorni non deve essere rivalsa nei confronti di un ex, non deve essere un pensiero legato al passato ma deve essere prospettiva per il futuro. Tu che non sai vivere lontano dalle passioni adesso devi difenderti dalle passioni eccessive. In realtà per te è tutto molto complesso da vivere, soprattutto una separazione, un blocco in amore, perché tu non vivi un amore qualsiasi, tu vivi una grande passione, tu non ti concedi un pochino, ti concedi totalmente. Quindi in qualche modo investi nei sentimenti e quando questo investimento non funziona stai male. Per lo Scorpione non dimenticare: prendertela con qualcuno, con un nemico a cui dare la colpa è un qualcosa che non ti dà pace. Ecco questo è un problema perché perdi un sacco di tempo, regala le tue energie migliori alle persone che meritano.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per lo Scorpione: risolvi i tuoi problemi senza arrabbiarti. In questi giorni stai facendo delle cose che non ti va di fare, poi un po’ il caldo, un po’ la situazione generale finisci per sentirti molto nervoso. Uno dei tuoi tipici errori è tentare di pensare troppo al passato. Per il Cancro che tu sia un pochino più nervoso è probabile. La noia è cattiva consigliera, dunque cerca di stare in un posto dove sia possibile fare delle cose nuove. Per i Pesci per fortuna abbiamo due settimane di recupero e poi l’autunno di quest’anno e l’anno prossimo, dominati da ottime Stelle, permetteranno un recupero anche delle situazioni più gravose.

