Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 18 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Bilancia addirittura c’è chi è molto attivo anche per quanto riguarda la cura del proprio corpo, dei propri vestiti, però non rimanere solo legato alle apparenze.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox dovete riorganizzavi: se in questi giorni non ti va di fare nulla vuol dire che hai fatto per troppo tempo le solite cose. L’Acquario ciclicamente ha bisogno di cambiare pelle e cambiare riferimenti, a volte addirittura di cambiare amici. Il fatto di frequentare gente nuova potrebbe essere molto bello perché sentendo il parere di altre persone, frequentando altra gente, inevitabilmente ti metti di fronte alle esperienze e ai pareri di altri e questo è molto stuzzicante.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: è un segno di Aria e ha bisogno di condividere le proprie emozioni, nonostante sia un tipo talvolta anche molto isolato dalla realtà. Non è raro trovare degli Acquario che amano vivere in eremitaggio almeno per un po’, salvo poi ritrovare l’amore, l’amicizia e il piacere di stare con gli altri. Bilancia: con Venere nel segno hai una grande voglia di amare, c’è un bel po’ di amore fisico nell’aria quindi potresti lasciarti trasportare da un’emozione, da un incontro. I Bilancia purosangue sono quelli che non escono di casa se non stanno bene con sé stessi: in questi giorni la grande voglia di amare che hai ti spinge anche ad osare delle relazioni trasgressive. Per i Gemelli Venere da poco ha iniziato un transito molto bello, le stelle premiano i sentimenti, anche quelli un pochino più arditi. E poi le coppie che si vogliono bene da tempo magari stanno già pensando di fare qualcosa insieme. C’è chi ha speso per una casa e c’è chi ha già grandi progetti per il 2022.

