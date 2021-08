Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 18 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, cosa dire dell’amore: se hai la persona giusta al tuo fianco che ti sorregge in questo grande percorso di rinascita ben venga ma credo che tu debba ancora mettere a posto vecchi contenziosi.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox: questa è una stagione importante per le relazioni: c’è una Venere bella e va in qualche modo sfruttata, bene con Gemelli, Bilancia e Sagittario.



Per il Sagittario crescita positiva che potrebbe riguardare anche l’amore, visto che Venere è favorevole. Le preoccupazioni devono essere in qualche he modo bloccate perché ora è importante vivere d’amore.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, questo è un periodo di preparazione a grandi eventi. L’anno prossimo Giove sarà anche nel tuo segno zodiacale e dall’autunno di quest’anno avrai talmente tante cose da fare che non ci sarà un attimo di tempo per riflettere. Forse questo è il problema, andare di corsa: tu sai che quando ti metti in testa una cosa devi riuscire a tutti i costi e il problema è che se i tempi sono lenti ti spazientisci.

Se siete del Leone dovrete cercare di risolvere un piccolo problema personale e penso che ci riuscirete. Il Leone si trova anche di fronte ad un cambiamento sul lavoro molto importante, in certi casi addirittura a delle scelte che possono variare il percorso della vita. A volte ti senti sin troppo sicuro di te, salvo poi fare due passi indietro e capire che forse un atteggiamento, almeno apparentemente, più umile può essere più produttivo. Per il Sagittario c’è qualche dubbio per le finanze, questo per due motivi: perché hai le mani bucate, sappiamo che il Sagittario quando si mette in testa qualcosa deve acquistarla a tutti i costi, anche se non è così essenziale, e perché ci sono stati dei problemi di lavoro o delle mancate riconferme.

