Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 18 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox adesso abbiamo Luna e Mercurio molto attivi, e anche Marte. Non escludo che tu abbia già in mente grandi progetti. Ricordo che questo è un anno importante anche per firmare accordi per i prossimi due, quindi non sottovalutare nulla.

Per il Toro: in questo mercoledì c’è una buona energia, l’unico lato debole di questo cielo sono le finanze. Anche se guadagni perché devi stare attento a chi affidi i tuoi soldi e agli investimenti, anche se hai un’attività definita e confermata preparati a qualche critica, anche perché le persone del Toro in questo periodo sono un pochino invidiate.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Penso proprio che avrai tanto da dire anche in amore, le coppie che sono nate nella prima parte di agosto sono ancora più forti. Per il Capricorno: non cercare di riversare in amore le tensioni, perché con questa Venere un po’ ostile in questi giorni il rischio è di vivere delle assenze, dei turbamenti, di stare con una persona pensando di voler stare altrove. E’ importante in questi giorni superare anche una fase di silenzio che qualche Capricorno ha utilizzato per evitare di entrare troppo nei dettagli di una storia d’amore che non andava bene. Insomma alcune relazioni vanno cautelate, vanno protette, soprattutto con Bilancia e Ariete. Per il Toro Amore direi nella norma.

