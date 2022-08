Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 18 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì della Bilancia

Bilancia: Puntiamo sul fine settimana, in particolare sulle giornate fra venerdì e domenica. Non che questo giovedì sia una giornata sottotono, però è probabile che ci sia qualcosa da rivedere. Sapete che siete in una fase di trasformazione, tutto sta cambiando attorno e probabilmente la fatica maggiore sarà quella di trovare giusti soci, partner collaboratori: persone che vi daranno una mano a realizzare quello che avete in mente. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’amore va meglio, rispetto a un mese fa, e questo è importante.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Luna opposta: forse in questi giorni siete un po’ annoiati. Lo Scorpione ha due modi per cercare di stare meglio: fare le cose per conto suo oppure cercare di non farsi prendere e coinvolgere dalle tensioni attorno, tuttavia c’è sempre qualche ritardo da colmare, sempre troppe cose da fare e insomma non si riesce a stare tranquilli. Attenzione, in amore, a non mettere troppe tensioni nel rapporto.

Sagittario: Credo proprio che in questo momento sia necessario portare avanti un piccolo progetto d’amore: Giove e Venere sono favorevoli! Questo indica alle coppie che si vogliono bene la possibilità di unirsi e ufficializzare una storia e c’è chi lo ha già fatto o lo farà. Per i single invece, è ora di partire per un nuovo incontro e d’altronde la voglia di incontrare persone non manca: il Sagittario è un segno comunque molto comunicativo di suo e non ci vuole molto per fare colpo sulle persone che ti piacciono. Chi deve organizzare una partenza oppure organizzare qualcosa di diverso e piacevole può darsi da fare.

