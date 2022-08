Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 18 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Ci saranno ritardi, con Giove contro, e lo dico in particolare a chi ha un’attività in proprio e a chi ha dovuto affrontare qualche piccolo problema nei rapporti con soci o collaboratori. Non bisogna cadere nella trappola della paura e del non riuscire a fare le cose in tempo. Soprattutto non bisogna riversare questo timore in amore: se qualcuno non comprenderà il tuo intimo bisogno di carezze, emozioni e coccole, potresti arrabbiarti.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Giornata un po’ sottotono che però si inquadra in un periodo molto interessante. Non ti curare di questa Luna storta e pensa invece a tutto quello che in questo momento può essere raddrizzato nella tua vita, compreso un percorso che ti porterà lontano. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox molto importante adesso evitare inutili perdite di tempo, come vendicarsi di un torto subito, perché sarà il destino a bloccare quelle persone che ti hanno fatto del male. Tu pensa alla tua vita, anche perché Giove, in trigono, dice che ci sono tante cose buone.

Vergine: Luna favorevole e Mercurio nel segno: la capacità logica è ai massimi livelli. Questo è molto importante, non solo per coloro che stanno finendo le vacanze e presto torneranno a lavorare, ma anche per le persone che hanno un’attività e in qualche modo vogliono rinnovarla. Molto importante trasmettere questa saggezza e la tua esperienza anche nelle relazioni d’amore: c’è la capacità di stare in mezzo agli altri, pur mantenendo rigore e autonomia. Non farti quindi influenzare.

