Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arrivati a giovedì 18 agosto 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Lo slancio c’è, la voglia pure, Venere è intrigante e abbiamo un bellissimo Giove: l’Ariete adesso può fare tante cose. L’astrologia ti dice il momento in cui è meglio agire e di solito questo momento combacia con una situazione favorevole. Per esempio, chi da tempo avrebbe voluto scalare una vetta, chi avrebbe voluto portare avanti un progetto, adesso ha la possibilità di darsi da fare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox I risultati dipendono sempre dalle persone, ma il momento è giusto, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e fare le cose bene. Anche i sentimenti sono premiati.

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Bene pensare a recuperare un po’ di fiducia in amore, soprattutto se questa Venere, con un transito un po’ dissonante, ha creato dei fastidi. Il Toro di solito non vuole buttare all’aria un legame ed è tra i segni che riesce a resistere di più in coppia, però arrivano dei momenti in cui non si può fare a meno di far notare al partner una certa indolenza nel rapporto o magari qualcosa che non va. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non è un cielo che porta necessariamente chiusure, anche se alcuni negli ultimi mesi potrebbero aver detto stop, ma quantomeno una revisione di tutti i legami, comprese le amicizie.

Gemelli: Tu sai che sei convincente e che, quando usi l’eloquio, puoi davvero ottenere molto. Sfrutta le tue doti comunicative che in questi giorni sono ottime! Punta anche sul fine settimana: domani pomeriggio la Luna sarà nel tuo segno, venerdì e domenica sono giornate interessanti e in definitiva abbiamo un cielo che può portare una buona emozione e può regalare qualcosa di più. È anche un momento importante per condividere con gli altri i tuoi progetti.

