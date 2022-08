Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni per la giornata di giovedì 18 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Grandi progetti di lavoro, ma anche grandi ostacoli che potrebbero essere posti sul tuo cammino da chi ha paura di te: paura che tu possa diventare troppo importante e ingombrante. Inoltre bisogna ricordare che questo è un periodo in cui, proprio dal punto di vista pratico, ci siano tante cose da fare. Spero che almeno a Ferragosto tu sia rimasto tranquillo, ma non credo che sia andata così! I Capricorno assumono di solito tante responsabilità e non hanno un attimo di tregua: adesso che abbiamo tutti lo smartphone, questo squilla in continuazione ed è difficile avere una certa privacy, che invece bisognerebbe ritrovare.

Acquario e Pesci, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Nervosismo, agitazione, qualche piccolo ritardo. Forse stai facendo troppe cose e forse vorresti avere anche un po’ più di libertà: gli Acquario che hanno dimenticato un hobby, per occuparsi delle questioni pratiche, soffrono, perché l’Acquario è uno spirito libero. Non dico che voglia fare quello che vuole, ma almeno avere delle ore durante il giorno, in cui possa aprire la porta della creatività e cercare di sfruttarla al meglio. Se pensi di avere a che fare con una persona troppo pigra o insicura, in amore ci saranno fastidi.

Pesci: Giovedì interessante, ma attenzione a una Luna un po’ particolare tra venerdì e domenica. Questo è un periodo di grande confusione e lo dimostra anche Mercurio opposto. Se vuoi cambiare gruppo, lavoro o fare nuovi progetti, penso che ci sia qualche ostacolo o ritardo. Consiglio di farsi scivolare le cose addosso, anche in amore. Forse in questi giorni pesano un po’ troppo le emozioni: non ripensare al passato e soprattutto ricorda che è il presente che conta. Ora devi darti da fare per evitare anche qualche piccolo disguido in famiglia.

