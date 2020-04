Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2020/ Ariete top, Acquario amore e lavoro…

Pubblicità

Oroscopo, scopriamo i segni al top di oggi

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale, ecco i segni al top di oggi, 18 aprile 2020. Luna in buon aspetto per un Ariete che sta vivendo un bel momento nonostante tutto quello che sta accadendo. Si ama la libertà e questo può portare a un po’ di impazienza, ma maggio porterà il segno a recuperare in maniera decisamente rapido. Venere, Luna e Marte sono favorevoli ai Gemelli che stanno vivendo un momento importante per rafforzare il campo dei sentimenti e rivalutare diverse cose con il lavoro che comunque ha un posto importante anche se non è la priorità al momento. Il Capricorno sarà pronto a vivere un fine settimana davvero molto importante. Nonostante questo si deve fare attenzione a non esagerare, cercando di capire anche quali sono i proprio limiti e quelli che non si devono superare. Per qualcosa bisognerà aspettare, per altro invece si può partire fin da subito.

Pubblicità

Lavoro, che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox?

LAVORO – Lavoro? Ecco quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox. Il campo della professione per i Gemelli non va male anche se al momento è in seconda fila. Venere, Marte e Luna sono positive e in questo momento si pensa più all’amore rispetto all’altro. L’Ariete vive un buon momento, ma potrà uscire fuori del tutto dalle difficoltà solo ed esclusivamente a maggio quando ci sarà una bella spinta verso il futuro. Il Cancro è pronto a liberarsi di un peso con una crescita che porterà alla serenità verso la fine di questo 2020. Giove può aiutare il segno dei Pesci soprattutto dal punto di vista pratico, con delle possibilità che possono essere molto intriganti. Di certo il momento turbolento in amore può portare a vivere delle complicazioni anche per la professione. L’Acquario è un po’ troppo sulle nuvole, ma dovrebbe scendere a patti con la realtà per avere la forza di prendere una decisione nelle prossime ore soprattutto se ci sono problemi economici.

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox: amore, quali sono i segni più fortunati?

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con l’amore. Il Toro vive tensioni per un Saturno dissonante che fa capire come forse sia meglio rimandare tutte le discussioni a domani quando ci sarà anche maggiore calma. Il Cancro ha bisogno di aspettare tempo per ritrovare serenità con delle novità che potrebbero essere interessanti. I Pesci vivono alcuni turbamenti non facili da gestire in campo sentimentale. Chi ha due storie in mente deve prendere una decisione per evitare che ci possano essere ulteriori problemi. Forse è il caso di capire che servirà del tempo per raggiungere tutti gli obiettivi che si hanno in mente. L’Acquario vive un cielo davvero molto intrigante che può permettere di avere grande forza per quanto riguarda il campo emotivo. Forse è il caso di agire quando ce ne sarà la possibilità. Troppo spesso si è distaccati dalla vita materiale con alcune situazioni che potrebbero portare a un salto di qualità importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA