Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Focus sui segni d’Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, nel tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte&Miele. Tantissimi, come di consueto, i radioascoltatori in febbrile attesa delle indicazioni astrali dell’esperto. In questo spazio ci dedichiamo ai segni d’Aria, continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ad inaugurare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox inerenti i segni d’Aria sono quelle riguardanti i Gemelli. La giornata di oggi sembrerebbe offrire qualche bella opportunità per dare sfogo alla propria creatività e trovare nuove idee utili ad un progetto che si desidera portare avanti. Giove e Saturno presto favorevoli aiuteranno a comprendere meglio che percorsi lavorativi sarebbe bene portare avanti, imponendo scelte importanti anche in ambito sentimentale.

E la Bilancia? I cambiamenti avvenuti durante questi ultimi anni potrebbero costringere qualcuno a fare appello alla propria creatività per sviluppare soluzioni alternative a quelle sperimentate sino ad ora. Anche in amore si potrebbe registrare un po’ di confusione mista a stanchezza, specialmente nel corso di queste ore.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Perché non passi l’idea che ci dimentichiamo del segno dell’Acquario, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate all’ultimo segno d’Aria: le prossime settimane invitano a muoversi con molta cautela, riservando la massima cura ad ogni tipo di impegno con cui ci si trova ad avere a che fate. Queste giornate potrebbero essere caratterizzate da una lieve insoddisfazione e da alcune tensioni dovute a delle situazioni da risolvere, capaci di riflettersi negativamente anche in ambito amoroso.

