Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 aprile 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 18 aprile 2022 per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione, Sagittario si prendono la scena con le previsioni che l’oroscopo Paolo Fox ha fornito riguardo questi tre segni. Che giornata sarà quella di oggi, lunedì 18 aprile 2022 per questi segni? L’astrologo ha approfondito il tema su Radio LatteMiele, offrendo come di consueto le sue indicazioni indispensabili per capire come sarà questa giornata…

Oroscopo Paolo Fox: cosa attende la Bilancia?

Ci sono state delle tensioni per la Bilancia ed è molto importante risolvere al più presto quello che non va, se siete stati male e avete avuto un problema, lo state già superando. Dovete prendere per tempo problemi conflittuali che magari saranno poi più difficile da superare. Se dovete dire qualcosa alle persone, parlate, ma in questa giornata sarete gratificati.

Le previsioni del lunedì per Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Questa Pasqua nasce con la luna nel segno dello Scorpione. La conoscenza e la cultura aiutano, in questi giorni siete distesi, potete festeggiare in famiglia. La passione ritorna e si riverserà anche nel lavoro, dove comunque fino alla fine del mese ci sono delle trattative e questo riguarda anche per i dipendenti, per capire cosa fare in futuro.

Queste sono giornate particolari, tutto è proiettato nel futuro per il Sagittario. Per ora è solo annunciato, ma lo vedremo questo vostro avanzamento, si capisce che c’è qualcosa di nuovo e quando succede questo voi vi elettrizzate, specialmente quando si parla di lavoro, che voi ne avete in mente diverse.

