Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 aprile 2022/ La giornata di Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 18 aprile 2022 per Ariete, Toro e Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano oggi, lunedì 18 aprile 2022, e aprono una nuova giornata (ma anche settimana) per i i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli. La curiosità riguardo le indicazioni fornite dall’astrologo nella consueta rubrica su Radio LatteMiele è tanta, ma potete subito soddisfarla…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Conto alla rovescia per l’Ariete, se avete accanto un Sagittario, un Leone o un Acquario, ancora meglio, perché creerete delle coppie vincenti. E’ importante sapere che tutti quelli che possono e vogliono vivere un amore non si devono chiudere in casa. La giornata di martedì sarà importante ed è un periodo in cui se avete lavorato per un’azienda potrete avere qualcosa d’importante. Secondo l’oroscopo Paolo Fox se avete cambiato arriverà immediatamente qualcosa di nuovo e avrete tantissimo e nella peggiore delle ipotesi cadrete in piedi. Per qualcuno un esame, un apprendistato o una chiamata possibili e con l’arrivo della primavera inoltrata avrete qualcosa in più. Se volete cambiare un percorso inutile, fatelo.

Lunedì 18 aprile: tutto su Toro e Gemelli secondo l’oroscopo Paolo Fox

Giornata utile, ma nervosa per il Toro. Siete in attesa di risultati e accordi, ma ci saranno anche spese. Intorno al 23 avrete una chiamata importante. Resta ancora questo Saturno dissonante e mi raccomando, soprattutto in questo momento, di evitare scontri con la famiglia, proprio perché è all’interno della famiglia che possono nascere delle preoccupazioni, magari anche per i figli o per la casa.

Stando alla previsioni dell’oroscopo Paolo Fox avere questi pianeti in aspetto critico per il Gemelli non vuol dire che le cose stanno andando male in amore, ma magari in coppia non è facile avere emozioni. Magari in questi giorni vorreste fare tante cose e non è possibile o siete chiamato a lavoro mentre vorreste stare accanto a qualcuno. Siete in una situazione in cui non avete il massimo o siete in un luogo in cui non vorreste stare. Attenzione con le infatuazioni, perché dovreste andare con cautela e poi magari lasciarvi andare a maggio.

