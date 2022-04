Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 aprile 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 18 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Comincia una nuova settimana, ma non c’è giorno senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Cosa devono aspettarsi allora per la giornata di oggi, lunedì 18 aprile 2022, Capricorno, Acquario e Pesci? Fortunatamente ci sono le indicazioni fornite dall’astrologo nella consueta rubrica in onda su Radio LatteMiele. Dunque, non dobbiamo fare altro che scoprirle…

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Pasqua con la luna e Giove favorevoli, incontri e idee buone per Capricorno. A metà maggio farai una proposta e trovare un accordo se per esempio qualcuno è andato contro di te, giornate buone anche per rivedere i parenti che non vedevi da tempo. Situazione più calda per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 18 aprile, la giornata di Acquario e Pesci

Acquario si sente stanco, ma è normale, poiché ci sono troppi stimoli. Ci sono quelli che vogliono portare avanti un hobby e farlo diventare un lavoro, quelli che hanno un impiego dipendente e sono stressati dagli orari e dai ritmi sempre uguali. Buon cielo per l’amore e attenzione con i soldi. In realtà vorreste guadagnare un ruolo più importante e comunque ora vorreste cercare un accordo tra persone che discutono. E’ come se vi ritrovaste in mezzo a una piccola tempesta, che però per voi alla fine sarà favorevole…

Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa è una giornata veramente intrigante per i Pesci, ma non date spazio ai vecchi pensieri: lasciate stare le polemiche, risolvete le discussioni. Se le cose che vivete non sono eccezionali, forse è perché non avete voglia o desiderio di cambiare o avete paura di farlo. I rapporti con gli altri sono molto favoriti in questa giornata, che dovrebbe annunciare un rinnovamento. Fatevi scivolare addosso le provocazioni e ricordate che oggi possono nascere emozioni importanti e buone intuizioni.











