OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 18 dicembre 2019: Leone, Toro, Pesci, Acquario

Oroscopo di oggi 18 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna in onda sull’emittente radiofonica LatteMiele per il giorno di oggi mercoledì 18 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato. Per il Toro ci sono condizioni particolarmente energiche, c’è voglia di fare cosa e si sa cosa fare, se però non c’è la giusta compagnia ci si può rimettere. Questa è una giornata in cui ci potrebbero essere delusioni e ripensamenti. Le coppie dei Pesci indecise dovrebbero cementare i loro rapporti. Non si devono alimentare dispute in amore, senza cercare le solite polemiche che si sollevano e gli altri quando si scordano tutto si continuano a pensare. Qualche ritardo ma si recupererà. Di base per il Cancro c’è amarezza solo che certe volte si reagisce bene e altre meno, oggi invece è una di quelle giornate in cui si sta meglio. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 15-20 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Soffermiamoci sui vari segni dell’oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Questo è un periodo di esperienze, negli ultimi mesi si sono fatte delle cose anche sbagliando o non nelle migliori condizioni e anche se non hanno dato soddisfazione porteranno a un 2020 di grandi partenze. Il nuovo avrà delle qualità. Toro: si devono portare avanti delle soluzioni per il lavoro. Si devono verificare le idee con gli altri. L’unico vero grande problema è quello di avere intorno persone non solidali. Gemelli: si è sempre sul chi va là. Attenzione, si è agitati e stanchi per quello che si deve fare. Se si ha rapporti con Toro, Leone e Acquario si è nel gruppo di segni che hanno delle tensioni. Il 2020 porterà alcuni a sposarsi, avere dei figli o semplicemente trovare un grande amore. Cancro: da qualche tempo si vive in maniera agitata, c’è sempre più energia e fortuna. Questa è una giornata buona. Giove e Saturno sono opposti, ma non tutti i giorni sono condannati al grigiore e alla confusione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo avanti nell’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: attenzione al nervosismo che si fa sentire. Insieme ad Acquario o Toro si possono vivere delle tensioni. C’è chi ha ripreso a lavorare o sta per partire con un grande progetto. Il massimo ci sarà dal gennaio con queste iniziative che potrebbero portare a un risveglio della vita sentimentale. Tutto sommato si è pieni di ripensamenti. E’ sempre il segno a gestire la situazione, ma oggi si è fiacchi. Vergine: Trasferimenti, sblocchi, cambiamenti. Chi si ferma è perduto, bisogna abbracciare il destino senza reticenze. Bilancia: Attenzione alla salute e al benessere, qualcuno fa preoccupare. Scorpione: giornata molto interessante. Il fine settimana è intrigante per i contatti che il segno centellina, non si da confidenza a tutti. E’ un periodo di soluzioni e l’amore può risplendere. Pochi giorni o poche ore allontanano da un momento di grande sincerità. Si deve pretendere. Novità per chi vuole iniziare un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il segno è un po’ stanco, se si è ripreso a lavorare da pochi giorni manca l’armonia. Forse ci si è stancati di fare le stesse cose. Quando ci si annoia si va fuori di testa. Se cercando la persona giusta si pensa di aver sbagliato non ci si deve preoccupare perché Venere nelle prossime settimane sarà attiva a partire dal 20. Capricorno: con una Luna buona si può aiutarsi o aiutare gli altri. Buoni rapporti con Scorpione o Pesci. Per l’amore dopo un periodo pesante inizia una fase di recupero. Acquario: non si dovrebbero spendere troppi soldi e non ci si dovrebbe stancare, ma è facile a dirsi perché ci sono tante cose da fare e si è già stanchi. Il segno si libererà di molti pesi, diventando serio e determinato all’inizio del 2020 grazie all’ingresso di Saturno nel segno. Pesci: per ripensare alla fine del mese che darà buone occasioni ci si deve muovere da ora. La Luna opposta crea delle difficoltà oggi. Se c’è un pensiero legato all’amore si deve cercare di risolverlo. Il 2020 è un anno in cui se non si risolvono subito dei dubbi ci potrebbe essere un effetto abbastanza pesante.



