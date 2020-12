Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020/ Le stelle di Toro, Vergine, Capricorno

Diamo uno sguardo ora per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 dicembre 2020, i segni di Terra. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele.

Come andrà la giornata per i nati sotto il segno del Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo nello studio dei segni dal Toro: Durante l’ultimo periodo le questioni pratiche potrebbero aver richiesto particolare attenzione, mettendo in secondo piano i sentimenti, ma questa giornata invita a riconsiderare le relazioni di coppia restituendo valore alle proprie emozioni.

Vergine: I problemi che potrebbero essere tornati a galla nel corso di questa settimana sembrano aver causato un forte stress capace di riflettersi negativamente anche sul piano fisico. Questo fine settimana invita a riscoprire le emozioni, senza lasciare che l’urgenza di alcune problematiche pratiche metta a rischio la tenuta di alcuni rapporti.

Capricorno, cosa succede per l’oroscopo Paolo Fox

E infine ecco l’ultimo segno per quanto riguarda quelli di Terra. Capricorno: Le difficoltà legate al periodo sembrano non facilitare la ricerca di una nuova stabilità che si potrebbe faticare ad ottenere, per questo sarebbe bene riuscire ad apprezzare i piccoli successi quotidiani. Con la fine di Dicembre si potrà contare su delle nuove opportunità anche in ambito amoroso.



