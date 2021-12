Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021/ Le stelle per Gemelli, Toro, Ariete

L’Oroscopo Paolo Fox ci regala le previsioni per la giornata di sabato 18 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per i segni Gemelli, Toro, Ariete.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Gemelli e Toro

Il segno dei Gemelli è forte, non manca la vitalità, segnata proprio da questa Luna che transita nel segno. Via la malinconia! Considera questa parte della settimana come una parentesi necessaria che ti permette anche di fare un grande salto di qualità. Dispute, questioni legali: è importante riconciliarsi, arrivare a un compromesso. Per esempio, se aspetti soldi da qualcuno, sarebbe meglio mettersi d’accorso. Il segno dei Gemelli è forte in amore. Qualche problema di carte e burocrazie ma l’amore direi che è molto importante. Questa giornata aiuta.

Ecco cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per il Toro: questa dovrebbe essere stata una abbastanza proficua, se non altro a livello di idee. Qui ci sono delle vicende professionali da mettere a posto, dei movimenti di danaro, soprattutto recupero di danaro. Se cerchi una nuova occupazione, oppure vuoi cambiare ditta, gruppo, per necessità o virtù, il prossimo anno ti darà una mano. Probabile che ci sia già stato un braccio di ferro, nell’ambito del lavoro, oppure che tu abbia un contratto in scadenza e quindi sarà tra aprile e maggio del 2022 che bisognerà riparlarne. L’amore è protetto e se non c’è l’amore vuol dire che o ti accontenti o magari semplicemente hai delle timidezze che devi superare.

Ariete, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Infine, l’Oroscopo Paolo Fox si occupa dell’Ariete, che dovrebbe puntare su questa giornata di sabato, non tanto sulla domenica. Sappiamo che questo è un periodo altalenante, per cui ci sono periodi in cui ti senti imbattibile e altri in cui ti devi scontrare con delle persone che non sono sulla tua stessa lunghezza d’onda e questo è il vero problema. Per esempio, chi lavora con delle persone che non capisce oppure pensa che non riesce ad andare avanti perché c’è qualche intralcio causato da terzi, inevitabilmente è arrabbiato. Ci vuole costanza, ma tu sai essere incredibilmente determinato quanto ti prefiggi di raggiungere uno scopo. Nelle coppie in crisi, o che hanno avuto un momentaneo distacco, la giornata di domani farà da test. Sapete che secondo me nell’oroscopo ci sono delle “giornate test”, ovvero delle giornate in cui noi riusciamo a capire se una persona ci sta oppure no, se sta dalla nostra parte oppure no. Lo vedremo insieme.

