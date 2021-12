Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021/ Previsioni Sagittario, Scorpione, Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox ci regala nuove previsioni, come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di oggi, sabato 18 dicembre 2021, per Sagittario, Scorpione, Bilancia.

Sagittario e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Partiamo subito con il Sagittario, che è un po’ pensieroso: questa Luna opposta chiede attenzione ai dettagli. Qualcosa può anche non andare per il verso giusto, ci sono dei piccoli ritardi. Comunque vai avanti, le stelle non possono cambiare la personalità di chi ci sta vicino, quindi se in amore vivi dei conflitti, forse sarà il caso di cominciare a guardarsi attorno. Molto importante risolvere piccoli problemi di carattere economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021/ Vergine, Leone e Cancro: che giornata sarà

Lo Scorpione, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, può programmare la giornata di domenica tranquillamente, perché abbiamo una bella Luna favorevole. Peccato quel Saturno, quel Giove ancora contro, ma per fortuna Giove da fine mese torna favorevole. Quindi negli ultimi due anni c’è anche chi ha fatto passi importanti per quanto riguarda i soldi. C’è chi si deve liberare di un mutuo, rinnovare un contratto, agli estremi chiudere un’attività per riaprirla con un’altra società, o altrove, trasferire studi, magari anche parlare con un capo e dire “guarda, io così non posso andare avanti”. Però i tuoi incarichi, le tue disponibilità raddoppiano con Giove favorevole, già dagli inizi di gennaio. L’amore è protetto da Venere e potresti vivere relazioni part time oppure potenziare un sentimento. Non tirarti indietro solo per paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per la Bilancia

La Bilancia ha una giornata interessante, però devo dire che domenica sarà una giornata particolare. Per alcuni segni zodiacali, domenica: test. Un sentimento funziona? È attendibile questo sentimento d’amore? Lo scoprirai domani, perché domani avremo delle stelle particolari, per cui se c’è una disputa in amore che per troppo tempo è rimasta sommersa e nascosta, potrebbe salire in superficie. Devi stare accanto a persone che ami con serenità. L’ultima parte di questo mese di dicembre porterà qualche dubbio anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA