Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021/ Tutto su Pesci, Acquario e Capricorno

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per Pesci, Acquario e Capricorno? Ecco quali sono le sue indicazioni per la giornata di sabato 18 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Pesci e Acquario

Il segno dei Pesci sente che c’è bisogno di cambiare qualcosa nella propria vita e arriva, a fine mese, Giove. Ecco che questo Giove nel tuo segno zodiacale, consiglia bene! Se in amore c’è stata una crisi, dimenticala! Oppure se si può ricucire uno strappo, muoviti! Giove è il pianeta che riesce a farti ottenere molto. Si possono anche risolvere questioni legali o con ex. Chiedi a viva voce se qualcuno ti deve qualcosa e ultimamente ha fatto orecchie da mercante alle tue richieste. Sono difficili da gestire solo i rapporti più complessi, per esempio con il Sagittario e con i Gemelli. Fine del mese molto importante e in questo momento devo dire che i ricordi spiacevoli vanno allontanati.

L’Acquario finalmente recupera secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Abbiamo visto che gli ultimi dieci giorni ha avuto un calo fisico: adesso va meglio! C’è anche chi si è spaventato perché magari aveva qualche acciacchetto di troppo. È frequente che tu viva periodi in cui ti senti stanco, agitato e nervoso. Questo perché perdi più tempo a riorganizzare le cose che a farle: un po’ di ordine non guasterebbe. In amore calma piatta: se c’è una storia la continui, ma credo che in questo momento le grandi passioni non siano oggetto dell’attenzione dell’Acquario, che ha altri problemi per la testa.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento del Capricorno per l’Oroscopo Paolo Fox. Sei il re di questo dicembre, lo sarai soprattutto da fine mese dal 21: il Sole entra nel tuo segno, quindi non dico che puoi fare e disfare a tuo piacimento, però puoi andare avanti! Lascia perdere le vecchie diatribe e cambia! Se lavori come dipendente il tuo ruolo avrà sempre più peso ed è probabile che ci sia anche una piccola o una grande soddisfazione in arrivo, dipende dall’età, dal curriculum, da come ti sei mosso. Molto importante il settore sentimenti.

