Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021/ Vergine, Leone e Cancro: che giornata sarà

Vergine, Leone e Cancro, quali sono le previsioni per la giornata di oggi, sabato 18 dicembre 2021, dell’Oroscopo Paolo Fox? Ogni dubbio sta per sparire grazie alle indicazioni comunicate sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Le emozioni per il Cancro valgono oro e soprattutto vive di emozioni, come evidenziato dall’Oroscopo Paolo Fox. “Emozioni che possono essere positive, ma anche a volte poco costruttive. Non dico negative, perché secondo me la negatività non esiste. Per esempio questo è un periodo che ti vedrà combattere con diverse planetarie, però io non lo vedo difficile, semplicemente credo che questa che stai vivendo sia una pausa di riflessione. È possibile che ci sia un problema con la persona che ami? Se hai un rapporto di coppia stabile adesso bisogna spendere soldi per la casa, per un ammodernamento, per un trasloco. Tocca a te dimostrare comprensione e aiuto anche se tu ti aspetti giustamente la stessa cosa dagli altri. Direi di non esagerare le polemiche, perché arriva un inizio di anno un po’ pesante e il conflitto, se c’è, potrebbe assumere proporzioni notevoli. Quindi in caso di crisi, sarà meglio non intervenire e attendere che passi la tempesta”.

Il Leone recupera secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Abbiamo visto solo la parte centrale della settimana sotto tono: può capitare, perché il Leone vuole sempre vincere le sfide e ogni tanto bisogna anche non dico ritirarsi, ma mettersi in un angolo e osservare per studiare meglio come sconfiggere un nemico. È il momento di programmare un 2022 importante e tra l’altro in amore abbiamo un cielo di grande interesse. Se la storia traballa, avremo tempo 2 mesi per recuperare. Molti Leone vogliono sposarsi, convivere: ricordatevi di chiedere al partner come la pensa al riguardo.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Il segno della Vergine è ancora tutto un po’ particolare, perché ieri è stata una giornata piena di cose da fare, oggi abbiamo una Luna dissonante. Come dico sempre, nulla di grave! Anzi la Vergine è al top per quanto riguarda lo zodiaco, ma capita sempre la giornata in cui qualcosa non va per il verso giusto, per cui si prova un o’ di disagio nei confronti degli altri. Tu sei una persona molto poco mobile nelle tue idee e convinzioni: se hai un’idea, quella rimane. Non cambiare idea proprio ora in amore anche se questa è una giornata che pone molte domande.

