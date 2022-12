Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Che domenica sarà quella di oggi, 18 dicembre 2022? L’Oroscopo Paolo Fox ha la risposta a questa domanda con le sue previsioni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nel corso della rubrica Latte Stelle. Se lo chiedono anche coloro che sono nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, che sono protagonisti di questi focus. Si stanno chiedendo quali sono le novità su amore, salute e lavoro, ma anche come andranno le feste, tutti aspetti su cui l’astrologo non si tira mai indietro…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Sagittario e Capricorno

Sagittario: tu sei il segno, assieme all’Acquario, del futuro secondo l’oroscopo Paolo Fox! Anzi, con un Acquario o anche un Ariete, segni intraprendenti e fantasiosi, potresti trovare il partner giusto, di lavoro o d’amore. C’è qualcosa di nuovo: una nuova sede, un nuovo progetto, una nuova organizzazione e qualcosa è già partito alla fine di quest’anno, ma molto partirà già da gennaio. Spero davvero che il Sagittario festeggi un evento e ci sono buone possibilità che, già entro febbraio, ci sia qualcosa in più.

Capricorno, non ti stancare troppo, anche se l’oroscopo Paolo Fox capisce che le responsabilità che stai portando avanti sono tante. Non è che non ti fidi degli altri perché sei scontroso e musone, ma perché sai che, alla fine, come fai le cose tu, nessuno riesce a farle. Forse dovresti controllare meno e lasciarti andare un po’ di più. Comunque, grandi successi! Adesso forse non te ne rendi conto, ma ti aspetto al varco, perché sono sicurissimo che qualsiasi cosa tu stia facendo o abbia intrapreso da poco avrà un grande successo entro maggio e nessuno potrà farti cadere. Potresti però cadere in una storia d’amore, ma allora sarà un precipizio positivo, perché è sempre bello lasciarsi coinvolgere da una passione.

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Acquario e Pesci

Acquario, parti con il piede giusto e soprattutto, in questi giorni, guardati attorno, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Sai che si dice che “da cosa nasce cosa”, ma io direi anche che “da frase nasce progetto”: una tua idea, da qualche tempo chiusa nel cassetto, potrebbe emergere per migliorare quello che stai facendo o per inventarti qualcosa di nuovo, a breve termine. Non chiuderti rispetto alle nuove conoscenze che puoi fare adesso, perché le amicizie che nascono in questo mese potrebbero sembrarti poco interessanti, ma si svilupperanno da gennaio, quando Venere sarà nel segno. Il pianeta a gennaio ti regalerà un grande fascino che ti aiuterà anche nel lavoro, perché quando ci si presenta al meglio delle proprie possibilità, si riesce a convincere gli altri in maniera più completa.

Pesci, il 2023 piace all’oroscopo Paolo Fox: certo che di tensioni ne hai vissute tante, forse anche di dispiaceri e sei ancora preoccupato per una persona che non è stata bene o ha avuto delle problematiche. Per l’amore, finalmente torni protagonista della tua vita. Il 2023 avrà il potere di rivoluzionare la tua esistenza: spesso il destino non è così benevolo nei nostri confronti, ma se c’è stata una chiusura o un problema, in qualche modo era necessario, per farti apprezzare una nuova possibilità che riguarda la tua esistenza. Conoscerai, molto presto, delle condizioni particolari: ne parlerò già da gennaio.











