Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo Paolo Fox di nuovo protagonista, di riflesso potreste esserlo anche voi grazie alle sue previsioni per la giornata di oggi, domenica 18 dicembre 2022. L’astrologo non salta alcun appuntamento su Radio Latte Miele, durante la rubrica Latte Stelle, pur di fornire le sue indicazioni agli appassionati dei segni zodiacali. In questo caso ci riferiamo a coloro che sono nati sotto i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Massima attenzione, dunque, ai suoi consigli per chiudere al meglio il weekend e cominciare nel migliore dei modi la nuova settimana. Nessun argomento viene tralasciato: amore, salute e lavoro, ma anche le prossime feste…

Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Leone e Vergine

Leone, ieri l’oroscopo Paolo Fox parlava di una certa agitazione, come se, in questi ultimi tempi, tu ti sia sentito demansionato, come se tu sapessi di poter fare più cose di quelle che in effetti riesci a fare. Conviene adesso esporsi? Non vedo un grande cielo, al momento, però c’è una buona notizia: dalla fine di quest’anno. Giove torna attivo e, per i primi cinque mesi del 2023, ci sarà una grande voglia di mettersi in gioco. Invito, pertanto, fin da oggi, a organizzare qualcosa di bello, magari anche per il weekend.

Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Vergine, le stelle non sono più agitate come qualche settimana fa, ma è probabile – secondo l’oroscopo Paolo Fox – che sia rimasta qualche tensione interiore e forse bisogna anche recuperare nelle attività in proprio, come c’è chi deve applicarsi nello studio, dipende dalle circostanze. La cosa bella di questo segno zodiacale è che è caparbio, quindi quando si mette in testa una cosa, alla fine ci riesce. E perché , visto che siete anche baciati da Venere, non cercate, non cercate, entro poco, di riavvicinare una persona o di approfondire un rapporto? Lo dico in particolare ai separati, a coloro che sono rimasti soli da tempo, perché può capitare qualcosa di bello.

Oroscopo domani 14 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Bilancia e Scorpione

Bilancia, siete un po’ pensierosi, lo dice già da qualche giorno l’oroscopo Paolo Fox. Non vorreste dare la sensazione agli altri di essere così preoccupati, però c’è una certa agitazione interiore. Se avete fatto una richiesta, è probabile che la risposta non arrivi prima di metà gennaio e, in amore, c’è chi è scarico o c’è chi vorrebbe dal partner un po’ più di sostegno: ci vuole un po’ di attenzione. Doppia prudenza per quanto riguarda le spese relative alla casa, a un affitto o a un contratto.

Scorpione, questo giorno permette di scoprire il potere del proprio fascino e avere molti pianeti con un picco massimo nel giorno di Natale è importante! Lo Scorpione è un passionale, spiega l’oroscopo Paolo Fox, e chiunque avesse dimenticato un amore, una relazione, potrà tornare sui propri passi e anche recuperare un certo entusiasmo. Gli amori che nascono in questa fine di dicembre sono importanti e mi auguro anche che, se ci sono stati problemi tra genitori e figli, si risolvano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA