Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2020/ Leone, Bilancia, Ariete, Gemelli e…

Paolo Fox oroscopo oggi 18 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Leone

Grazie a LatteMiele l’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia, andiamo a leggere da vicino quanto detto per i segni di Ariete, Gemelli e Leone. Ariete: giornate di piccoli tormenti, magari anche di contrasti e nella migliore delle ipotesi di attese. Progetti si sviluppano in aprile. Quando Saturno allenterà la morsa ci saranno delle novità interessanti. E’ come se ci si proponesse di portare avanti una battaglia senza entrare nel campo di guerra. In amore nuove risorse. Gemelli: si è sotto pressione anche se non come nel 2019. Bisogna mettere però a posto quello che l’anno scorso ha messo a soqquadro. C’è astuzia e intelligenza per superare i problemi ma anche una buona dose di energia. Peccato ci siano ombre. Leone: si deve pensare più ai soldi ma non perché si è venali. Non si deve stare sulle difensive per paura di schivare le situazioni. Il segno è tra i più forti, le sfide le affronta. Si sta ragionando al contrario, di solito si è forti e si affrontano problemi ora ci si tira indietro senza andare a discutere.

Bilancia, Sagittario e Acquario oroscopo oggi Paolo Fox

Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di andare ad analizzare i segni di Bilancia, Sagittario e Acquario. Bilancia: c’è paura di tornare sui propri passi perché è una cosa che non si sopporta. I ripensamenti sono grandi soprattutto per chi sta facendo grandi passi. Questo mette in difficoltà i propri orizzonti. Sagittario: le prossime sono giornate interessanti chi ha un’attività in proprio entro giovedì può muoversi tranquillamente. Venerdì si parlerà d’amore. La paura di fallire non è nel dna. Il segno tenta un’iniziativa e non pensa mai al fallimento anche se le cose vanno bene. Si può pensare di averci provato e magari poi cambiare rotta. L’atteggiamento ottimista può portare qualcosa di straordinario. Acquario: si devono fare scelte importanti lontane dal rancore. Quello che si è lo si è desiderato ardentemente. Ogni tanto il segno si stanca, ma riesce a darsi risposte

© RIPRODUZIONE RISERVATA