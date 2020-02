Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2020/ Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio 2020: Toro, Cancro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare per oggi, 18 febbraio 2020, i segni di Toro, Cancro e Vergine. Toro: si devono mettere da parte dei soldi con eventi in vista della primavera. Se si è subito una mancanza a livello di denaro si potrà rimettere tutto in equilibrio. C’è qualcosa di buono nell’aria, martedì e giovedì giornate importanti per i sentimenti. Cancro: ci si deve preparare a discutere nei prossimi tre giorni, magari non per colpa propria. Ci sono molti pianeti opposti e che non vuol dire che ci sono situazioni negative, ma ci si deve attenere a situazioni da gestire con calma. Se ci sono blocchi od ostacoli si deve agire con molta cautela altrimenti si rischia di perdere la via maestra. Chi ha il coraggio di affrontare anche un piccolo stop poi riesce ad ottenere grandi successi. Vergine: tre giorni importanti. Giove, Saturno e Luna sono favorevoli insieme ad Urano. Basta per dire che si è sereni? No, la vita porta sempre delle ostilità. La cosa bella è che ci si sente forti con attorno solidità. Nel prossimo mese potrebbero nascere belle situazioni d’amore.

Oroscopo di oggi per Scorpione, Capricorno e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e analizziamo i segni di Scorpione, Capricorno e Pesci. Scorpione: c’è sempre da recuperare, da fine dicembre ci sono stati problemi fisici. Si vive di perplessità, ma c’è anche un buon futuro. Si devono sfruttare le giornate fino a mercoledì. Non si è pazienti, ma si dovrebbe reagire a tutto questo con forza e determinazione per arrivare a capire che ogni cosa assume un sapore diverso. Capricorno: tra martedì e giovedì può arrivare una comunicazione di lavoro importante. Malgrado qualche difficoltà insormontabile ci si può aspettare che arrivi qualcosa di speciale. Giove e Saturno nel segno lo confermano, in amore si volta pagina. Pesci: tra martedì e giovedì ci sono stelle interessanti per i rapporti con gli altri. C’è bisogno di maggiore sicurezza. La grande passione è dietro l’angolo e superare un ostacolo è importante quanto innamorarsi. Spesso ci si propone di fare delle cose più grandi di sé stessi e da questo nascono delle eccezionali certezze. Giornata di buon interesse.

