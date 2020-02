Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2020/ Vergine top, ma amore e lavoro Ariete e Sagittario…

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. La Vergine vivrà tre giorni molto importanti. Abbiamo già parlato di un segno che è protagonista anche della vita pubblica, come si è notato dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con tre Vergine sul podio. Il Sagittario si fa travolgere dal suo ottimista con giornate interessanti all’orizzonte. Si può sicuramente ottenere qualcosa di importante, ma si deve essere anche in grado di cogliere le occasioni al meglio delle proprie possibilità. Quello che sembra certo ormai è che c’è la forza per raggiungere determinati obiettivi, soprattutto se il tutto è accompagnato da una visione ottimistica della vita. Stelle interessanti per i Pesci che possono veder crescere i rapporti con gli altri grazie a una marcia che viene innestata e che porta a bei risultati. Staremo a vedere se si riuscirà ad incontrare persone in grado di far vibrare il cuore.

LAVORO – Ora soffermiamoci sul campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Al momento l’Ariete vive dei tormenti e nella migliore delle ipotesi delle attese. Questo porta alcuni progetti ad essere rimandati ad aprile quando Saturno deciderà finalmente di mollare la sua forte presa. I Gemelli sono sotto pressione, devono ancora riprendersi da un 2019 che è stato devastante per gli effetti di un Giove che ora per fortuna non è più opposto. Lo Scorpione può sorridere perché si rende conto che all’orizzonte c’è un buon futuro. Fino a mercoledì si devono sfruttare queste giornate intriganti anche se alcuni devono ancora recuperare da problemi fisici di non poco conto. Per il Sagittario arrivano sorrisi, soprattutto per chi ha un’attività in proprio e può prendersi delle belle rivincite in questo senso.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell‘amore. L’Ariete si trova a vivere delle risorse importanti dal punto di vista dei sentimenti che potrebbero portare a una svolta in un momento professionale complicato. Le prossime giornate per il Toro saranno importanti per mettere le basi per il futuro alla ricerca di un momento che possa portare a sorridere proprio in campo amoroso. La Bilancia è in difficoltà, soprattutto chi di questo segno deve prendere una decisione importante. C’è paura di fare un passo indietro, lo si odia, ma a volte diventa obbligatorio. L’atteggiamento positivo del Sagittario può portare a vivere una crescita importante e a raggiungere qualcosa di veramente straordinario. Attenzione a non correre rischi però, perché non è concesso commettere grandi errori come capitato in passato.



