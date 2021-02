Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo giovedì 18 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Guardiamo subito che novità ci sono per il segno dei Gemelli. La situazione astrologica che caratterizza questo periodo invita a liberarsi delle questioni che potrebbero aver appesantito gli ultimi mesi, per convogliare le energie su nuovi entusiasmanti progetti. Le occasioni non mancheranno, e sembrano poter coinvolgere anche il piano sentimentale, riscattando le difficoltà degli ultimi mesi.

Eccoci dunque agli amici del segno della Bilancia. La seconda parte di questa settimana vede una Luna favorevole che potrebbe aiutare a recuperare il proprio ruolo in seguito ai notevoli cambiamenti vissuti nel corso delle ultime settimane. Nonostante qualche piccola difficoltà, la primavera sembra preannunciare interessanti successi.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni d’aria con il segno Acquario. Poter contare su una grande concentrazione planetaria all’interno del segno significa poter fare affidamento su idee molto promettenti. Per riuscire ad ottenere il massimo da questa situazione, però, sarà necessario non lasciarsi intimorire dal cambiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA