Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo venerdì 18 febbraio. Come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? L’astrologo ci dà le sue previsioni sui canali di Radio Latte Miele, come di consueto. Ecco allora la giornata dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, abbi fiducia

Ariete, come sarà la tua giornata? L’Oroscopo Paolo Fox dice che tutto quello che stai facendo adesso, specialmente se sei Ariete con ascendente Acquario, potrà avere uno sviluppo nel futuro. Dunque impegnati nel presente per raccogliere i frutti più in là. Al momento magari hai ottenuto meno di quanto hai desiderato, però ricorda che ci sono momenti in cui facciamo tanto e nessuno ci nota e periodi in cui non facciamo molto e tutto cambia. Sii fiducioso.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario

Leone, ti devi impegnare e mettere pace a qualche tensione che riguarda i parenti. Ultimamente ci sono attriti che non ti fanno stare sereno. Se c’è un problema risolvilo entro il 10 marzo, perché quello che comincerò presto sarà un mese che metterà forza nella tua vita, da renderti critico verso tutti quelli che cercano di bloccarti. In questo modo la vita della relazione dovrà superare qualche ostilità: impegnati, come ti consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Per te del Sagittario questa potrebbe essere una giornata un po’ storta, ma sabato e domenica trovi un po’ di grinta che ti farà vivere un bel weekend. In queste ore non tutto è così facile da gestire e i nuovi impegni sono destinati a far crescere la tua figura professionale, ma in questo momento vivi nella nebbia e non vedi le cose bene. Queste nuove strade che si aprono davanti a te non sono accessibili o vanno valutate con realismo. L’Oroscopo Paolo Fox non ha dubbi: riprendono i sentimenti già da domani.

