Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Inizia una nuova giornata e c’è la solita curiosità di sapere come andrà? Niente paura, c’è qui l’Oroscopo Paolo Fox pronto a darci indicazioni su come sarà il venerdì. Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato le stelle per i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, successo vicino

Caro Gemelli, sei sotto pressione ma non sei lontano dal successo. È stata una settimana importante e il weekend lo sarà altrettanto. Ci sono dei momenti in cui vorresti mandare tutti a quel paese e se non ti senti appagato puoi cambiare atteggiamento. Non farti spaventare dalla paura di essere inopportuno, perché spesso sei troppo buono e può essere un rischio nel rapporto con gli altri. L’Oroscopo Paolo Fox, dunque, consiglia un po’ di sano egoismo.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, weekend importante

Bilancia, weekend importante in arrivo importante. Marzo non vedrà ostilità e questo sarà liberatorio: il periodo felice inizia dunque già da adesso. Venere è governatrice del tuo segno e anche se hai vissuto una crisi e non hai avuto situazioni nuove, marzo potrà dare qualcosa di più. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che la nuova protezione dei pianeti è utile: c’è anche un nuovo capitolo della sfera lavorativa che potrebbe aprirsi. C’è chi deve lasciare il certo per l’incerto e in amore potrebbe esserci una nuova sfida per gli inizi di marzo.

Acquario, avrai un fine settimana gradevole, anche se resta incertezza nel fare. Vorresti tutto, ma non si può: per esempio, se vuoi successo nel lavoro ti devi impegnare per ottenerlo, anche più del solito. Questo è importante, ma devi dare tempo anche a qualche altra attività, come un tuo hobby. Per te sarà un periodo di rinascita esistenziale e fisico, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Gli ultimi due mesi sono stati un po’ pesanti ma sei in ripresa.



