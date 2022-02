Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022/ Lavoro e amore di Cancro, Scorpione e Pesci

Il weekend si avvicina e sul volto di tanti torna il buonumore in vista di un fine settimana di relax. Che giornata sarà quella di oggi, 18 febbraio? Ce lo dicono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, che arrivano sui canali di Radio Latte Miele. Scopriamo come andrà per Cancro, Scorpione e Pesci.

Che giornata sarà per il Cancro secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Cancro, in questo periodo hai voglia d’innamorarti e quello che ti dice l’Oroscopo Paolo Fox è che avrai maggiore sintonia con l’ambiente. La persona che ti ama dovrebbe parlarti quando è necessario, perché tu non vuoi stare a pietire attenzione degli altri con la forza, quindi se c’è qualcosa che non va, pretendi che la persona che ti sta a fianco se ne accorga. In questo weekend comunque sei ancora un po’ pensieroso. Ci saranno cambiamenti di lavoro e situazioni che potrebbero essere importanti per te: aspettati grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, l’amore…

Scorpione, hai vissuto un inizio di settimana frastornato, hai dovuto fare molte cose e recuperare. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che adesso devi vivere il futuro al meglio. Vendette e trappole d’amore potrebbero essere oggetto di desiderio: infatti tu sei un segno che non la fai passare liscia a chi ti fa del male, ma la vendetta parte dalla debolezza dell’animo. Alcuni in questi giorni potrebbero pensare ad un ex. Novità per la coppia e anche desiderio di trasferirti.

Pesci, questa è una giornata ancora strana. Hai una luna storta che chiede prove certe in amore. Per i single e i separati: a volte voi pensate d’incontrare una persona che vi piace e pensate che possiate frequentarla e poi possiate mollarla quando volete, ma voi non siete fatti per questi amori part time, usa e getta, volete l’amore con l’A maiuscola. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice solo una cosa: cercalo, ma non vivere con malinconia. Chi ha già una bella storia ha belle opportunità e i progetti sono molti.

