Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la giornata

Arriva il weekend! Oggi, venerdì 18 febbraio, come andrà la giornata? Cosa dobbiamo aspettarci? A dirci tutto è l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento con Radio Latte Miele. Qui le previsioni per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Come sarà la loro giornata?

Oroscopo Paolo Fox: Toro, sii più egoista

Toro, sei buono e comprensivo, sei una persona che ama il colloquio, quindi se c’è da spiegare qualcosa ti metti in gioco, ma a volte se non ti senti appagato, puoi cambiare atteggiamento ed essere un po’ più menefreghista. A volte ti è venuto il dubbio che essere troppo accondiscendente è un rischio per te stesso. Gli altri potrebbero non contemplare il tuo atteggiamento: l’Oroscopo Paolo Fox ti invita dunque a pensare più a te stesso.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, l’amore…

Vergine, non è vero che sei poco passionale, non giri mano per la mano con il partner in pubblico, ami la privacy, non racconti tutto quello che fai. Questo però non significa che tu non lo faccia quando sei solo: nei momenti privati ti lasci andare. Se hai una persona cara, sfoga il tuo istinto nel fine settimana, le stelle sono dalla tua. Se non c’è, cercala. Questo è un periodo in cui sei un po’ combattente, devi mantenere le tue idee. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ci sono delle persone che ti andranno contro.

Capricorno, ci vuole chiarezza nella vita. Tutti quelli che hanno avuto una discussione a lavoro dovranno puntare i piedi e insistere, poiché questo è un momento in cui si può ottenere un riscatto, con le complicità giuste. L’Oroscopo di Paolo Fox dunque ti sprona ad insistere quando è il caso. La gelosia non pervade il tuo segno, perché sei abbastanza forte e sai che quando ti amano non hai bisogno di mostrare debolezza. Fai comunque attenzione, perché in alcuni casi la vita lavorativa è interdetta. In questo fine settimana l’amore torna protagonista.

