Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2020/ Leone, Toro, Gemelli, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2020: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele con la consueta rubrica Latte e Stelle. Soffermiamoci ora su Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete riesce a recuperare, ovviamente il grande recupero sarà a fine marzo, ma il periodo di indecisione si affronta con coraggio. Marte governa il segno. Quando ci si ferma? Probabilmente mai. Di fronte ad ostacoli non ci si arrende. Marte favorevole dice che le scelte saranno importanti nonostante le incertezze. Il Toro ha una Luna opposta che fa pensare a un fine settimana pesante. Attenzione a problemi fisici, specialmente raffreddori o problemi che si hanno da un po’ di tempo. Il consiglio è di non strafare, a livello emotivo si è in una condizione difficile. Questo è il periodo delle grandi scelte. I Gemelli vivono un’indecisione creata da una cosa che c’è stata l’anno scorso. Nella migliore delle ipotesi sono stati pareggiati i conti ma ore le stelle parlano di una certa tensione in amore. A livello lavorativo ci sono tante soluzioni.

Oroscopo: Cancro, Leone, Vergine che giornata sarà?

Andiamo a leggere quanto detto di Cancro, Leone e Vergine nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro sabato e domenica ha giornate importanti, il lavoro va a rallentatore. Per questo c’è bisogno di abbracciare la persona giusta. Ci si deve godere il week-end che ricuce uno strappo. Non si deve pensare che un amore sia bello quando si sta in pena, insomma non si deve essere masochisti. Bisognerà invertire la marcia. Il Leone ha due giornate in cui vuole trattare tutti con i guanti bianchi. Ma non è facile. Sembra che ci siano persone che sbagliano. Ora non si deve esporre il proprio fisico a situazioni rischiose. La Vergine ha una nuova vitalità. Entro metà febbraio avrete una bella notizia, soprattutto se si è fatto qualche richiesta. Con Giove e Saturno in ottimo aspetto si può avere molto. Se c’è poi un’idea e si vuole andare avanti è un buon periodo.

