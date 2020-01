Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2020/ Pesci, Scorpione, Sagittario, Acquario e…

Oroscopo di oggi 18 gennaio 2020 di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia se non si fida di qualcuno e non sa se qualcuno gliela racconti giusta o meno entro entro primavera primavera potrebbe dire stop. Ci sono due mesi per decidere cosa fare. I più fortunati sono quelli che hanno fatto diverse cose e nel tempo sono finite. Quelli che non lo sono hanno avuto uno stop, si sono chiesti cosa devono fare. In amore ci vuole una persona che sappia dare buoni consigli. Lo Scorpione ha una Luna e una Venere nel segno che incitano ai sentimenti. Si vuole vivere con chiarezza amore e amicizia. Momento in cui si è visibili, da una parte si cerca la visibilità. Si è anche introversi e intimisti, quando si fa un passo avanti e si scopre anche qualcosa da un lato si è contenti ma dall’altro no. Il Sagittario ha giornate dalla sua parte, si devono mettere a posto delle vicende di tipo professionale. Non bisogna pensare solo alle relazioni. Novità per la propria attività. Non va trascurato un viaggio.

Previsioni oroscopo Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox e andiamo a dare uno sguardo a Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno ha una stagione di riflessioni. Per il segno è un anno di grandi scelte e grandi abbandoni. Va detto a chi ha tra i 20 e i 30 anni. Le scelte di quest’anno sono decisive. Toro e Pesci sono segni con cui si può avere buon feeling. L’Acquario è ansioso e agitato con una Luna elettrica perché si deve recuperare forza fisica. Bisogna cercare di fare l’essenziale. Piace sentirsi diversi dagli altri e percorrere strade autonome. Lo stress deriva dalla vita lavorativa. I Pesci hanno Marte dissonante e trasformare rabbia e tensione in qualcosa di bello è possibile. Week-end che merita un bel punteggio. Non bisogna promettere poi amore se si teme ciò che si sente. Molti vivono anche un struggente ricordo.

